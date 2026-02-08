 الداخلية تكشف حقيقة فيديو فرض إتاوة على بائعة والتعدي عليها بالقاهرة - بوابة الشروق
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فرض إتاوة على بائعة والتعدي عليها بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 9:27 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 9:27 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء فرض أحد الأشخاص إتاوة على بائعة والتعدي عليها بمنطقة الحسين بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وكشفت التحريات أن حقيقة الأمر تتمثل في نشوب مشاجرة بين بائعة ونجل شقيقها، يعمل بائعًا أيضًا، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الجمالية، بسبب خلافات أسرية سابقة.

وتبين أن الخلاف نشأ على خلفية اتهام الأخير للبائعة بالاستيلاء على بعض متعلقات والدته عقب وفاتها، وعندما طالبها بردها رفضت، ما دفعه إلى بعثرة البضاعة الخاصة بها والتعدي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

