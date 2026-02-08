إحالة البلوجر شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات: مخدرات للتعاطي وسلاح بدون ترخيص

أحالت النيابة العامة بالقاهرة البلوجر شاكر محظور، ومدير أعماله للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في اتهامهما بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين محمد شاكر محمد، الشهير بـ"شاكر محظور"، 30 عامًا، بلوجر، ومحمد هشام ربيع، 31 عامًا، مدير أعمال، أنهما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع "الأمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع "الحشيش" بذات القصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا سلاحًا ناريًا مسدسًا وذخائر "طلقات نارية عيار 9 مم" مما يُستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام، وذلك دون ترخيص.