رئيس باكستان يعرب عن شكره للمجتمع الدولي على تضامنه ويدعو لجهد جماعي ضد الإرهاب

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الأحد، عن شكره لقادة ودول العالم لوقوفهم إلى جانب باكستان في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد، وذلك في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة إسلام آباد.

ونقل المكتب الصحفي التابع للرئاسة الباكستانية عن زرداري، قوله إن "باكستان تشعر بالامتنان والاعتزاز أمام هذا الفيض القوي والمخلص من مشاعر الدعم والتضامن من قادة العالم والحكومات والمنظمات الدولية"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأشار زرداري، إلى أن رسائل المواساة قد جلبت السكينة للشعب الباكستاني ومنحت القوة للعائلات المكلومة، مؤكدا أن هذه المواقف تجدد التأكيد على أن محاربة الإرهاب والأيديولوجيا العنيفة التي تغذيه هي "مسئولية عالمية مشتركة ونضال يهم الجميع".

وشدد الرئيس الباكستاني، على أن باكستان لطالما أكدت استحالة مواجهة الإرهاب من قبل دولة واحدة بشكل منعزل، موضحا أن منح الجماعات الإرهابية مساحة للتحرك أو تسهيلات خارج الحدود الوطنية يجعل المدنيين الأبرياء حول العالم يتحملون العواقب.

وفي هذا السياق، أكد زرداري، أن بعض الدول المجاورة أصبحت "شريكة في الجريمة" عبر السماح لعناصر إرهابية بالعمل ضد باكستان من أراضيها، بل وتوفير الدعم المالي والتقني والعسكري لها، مشيرا إلى أن هذا الواقع هو ما تسبب في التطورات الإقليمية في السنوات الأخيرة.

وأبدى الرئيس الباكستاني، اعتراضا شديدا على الوضع في أفغانستان، معتبرا أن سلطة طالبان خلقت ظروفاً مشابهة أو أسوأ مما كانت عليه قبل أحداث 11 سبتمبر، حين كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً مباشراً للسلم العالمي.

كان تنظيم داعش قد أعلن مسئوليته عن الهجوم الدموي على مسجد شيعي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أول أمس الجمعة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة نحو 170 آخرين، حسبما أفاد مسئولون.