الأحد 8 فبراير 2026 8:49 م
زيلينسكي: إنتاج أولي الطائرات المسيرة الأوكرانية في ألمانيا بحلول منتصف فبراير

كييف - (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 8:20 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 8:20 م

صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن تدخل أولي الطائرات المسيرة الأوكرانية المصنوعة في ألمانيا الخدمة بحلول منتصف فبراير الحالي.

وسعت كييف، ضمن المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا، إلى نقل إنتاج الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، إلى دول حليفة مثل ألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة.

وخلال لقاء مع طلاب في العاصمة كييف، قال زيلينسكي: "سيبدأ تشغيل عشرة مراكز تصدير عبر أوروبا بداية عام 2026 في دول البلطيق والدول الإسكندنافية".

وقال الرئيس الأوكراني إنه من المقرر أن تبدأ المنشأة الألمانية الإنتاج بحلول منتصف فبراير.

وأضاف: "سأتسلم أول طائرة مسيرة. هذا خط إنتاج يعمل بالفعل".

