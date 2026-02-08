معبر رفح البري يستقبل 11 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري، اليوم الأحد، 11 مصابًا ومريضًا من الدفعة الخامسة، التي تضم المصابين والمرضى ومرافقيهم الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر طبي بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الشروق»، أن نقطة الفرز الطبي بمعبر رفح البري أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لجميع القادمين، وجرى تحديد المستشفيات المقررة لعلاجهم، ونقلهم بواسطة سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل 11 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا، يرافقهم 33 مرافقًا، إلى المستشفيات المصرية المختصة، عبر سيارات الإسعاف.