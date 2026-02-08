طلب المخرج أحمد سمير فرج، من النجم حمادة هلال الحصول على ثلاثة أيام راحة؛ بسبب المجهود الكبير الذي يبذله هو وباقي نجوم العمل أثناء تصوير مشاهد الجزء السادس من المسلسل الذي يحمل اسم «المداح – أسطورة النهاية»، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026 على شاشتي MBC مصر وشاهد MBC.

ومؤخرا، كشف الفنان حمادة هلال، عن البرومو التشويقي لمسلسل «المداح: أسطورة النهاية»، حيث أظهر البرومو تصاعد الصراعات التي يخوضها «صابر المداح» مع شخصية «سميح الجلاد»، في أجواء مليئة بالرعب والغموض.

ونشر حمادة هلال،البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «الإعلان الرسمي لمسلسل المداح أسطورة النهاية رمضان 2026 على شاشة MBC مصر.. مدد يا رب».

ويضم العمل، نخبة من نجوم الفن، أبرزهم حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ويسرا اللوزي، وخالد سرحان، وجمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وتامر شلتوت، وعلاء مرسي، وطارق النهري، ومفيد عاشور، وحمزة العيلي، وهلا السعيد، وصفاء جلال، وفاتن سعيد، وعمرو عبد العزيز، وخالد نور، وأيمن عزب، وغيرهم من الفنانين، زالمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال.