رئيس وزراء بريطانيا يعلن إرسال 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساء الخميس، إرسال 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر، وذلك لتعزيز العمليات الدفاعية في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تناول فيه تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن بلاده تعتزم إرسال طائرات هليكوبتر من المقرر أن تصل غدًا إلى قبرص، لافتًا إلى اعتزام بلاده نشر المزيد من القوات في البحر المتوسط.

وقال إن بريطانيا سمحت للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية للقيام بعمليات دفاعية وردع في مواجهة الصواريخ الإيرانية.

وتعد يوروفايتر تايفون واحدة من أكثر المقاتلات تطورا ومرونة في العالم، إذ تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة وتصميم متقدم يعتمد على مواد تسمح لها بالتخفي، إلى جانب قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة.

وتمثل هذه الطائرة نموذجا فريدا للمقاتلات متعددة المهام، القادرة على أداء مهام جو-جو وجو-أرض بفعالية عالية، سواء في الاشتباكات بعيدة المدى أو المعارك القريبة.

وتتميز بمحركات قوية وفعالة تمنحها قدرة فائقة على المناورة، إذ توفر قوة دفع كبيرة مقارنة بوزنها، مما يجعلها تتفوق بشكل ملحوظ على منافساتها في اختبارات الأداء، ويضعها ضمن صفوة الطائرات القتالية عالميا.

وتملكها كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول التي تعاونت على تصنيعها وتطويرها.

واقتنتها كل من السعودية والنمسا والكويت وسلطنة عمان واليابان لتحديث ترسانة قواتها الجوية، كما وافقت الحكومة الألمانية أواخر يوليو 2025 على المضي قدما في إبرام صفقة تسليم 40 طائرة من هذا الطراز إلى تركيا.