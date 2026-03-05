أسعار النفط تتجاوز 84 دولارا وسط إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز

- وزير الطاقة الأمريكي: تأثير حرب إيران على الطاقة سيكون مؤقتاً وزهيداً

زادت أسعار النفط من مكاسبها، اليوم، مع تعطيل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إمدادات النفط إلى كبار المستوردين، مع تعهد أطراف القتال بالمضي قدماً في الصراع، وسعي الصين، أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، إلى الحفاظ على الوقود.

وارتفع سعر خام "برنت"، في العقود الآجلة للتسوية في مايو بنسبة 3.4% ليبلغ 84.52 دولار للبرميل، بعدما وصل إلى 85.12 دولار للبرميل الثلاثاء الماضي، مسجلاً أعلى مستوى خلال التداول اليومي منذ يوليو 2024. فيما صعدت عقود خام

غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3% إلى 77.85 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت متجهاً صوب 85 دولاراً للبرميل، بعد أن صعد 12% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، بينما جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 78 دولاراً.

ويبقى القلق الرئيسي في السوق متمثلاً في مضيق هرمز، إذ توقفت حركة المرور عبر الممر المائي، بما يشمل ناقلات النفط والغاز، بشكل شبه كامل. وقد أدى الإغلاق الفعلي لهذا الممر إلى توقف إمدادات النفط من إيران، وكذلك من دول أخرى في الخليج، ما أجبر بعضها على البدء في خفض الإنتاج.

وتعرضت أسواق الطاقة العالمية لاضطراب شديد بسبب الحرب التي دخلت يومها السادس من دون أفق فوري للحل. وقد امتد الصراع عبر أنحاء الشرق الأوسط، رافعاً أسعار النفط والغاز والمنتجات النفطية، ودافعاً معدلات الشحن إلى الارتفاع، ومسبباً موجة متزايدة من الاضطرابات للمنتجين، وكذلك للدول المستوردة التي تعتمد على تدفقات الطاقة من المنطقة.

وفي المياه قبالة سواحل الكويت، أفاد قبطان ناقلة كانت راسية بأنه شاهد وسمع انفجاراً كبيراً على الجانب الأيسر من السفينة، ثم رأى زورقاً صغيراً يغادر المنطقة، وفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني. وأضاف المركز أن السفينة تسربت إليها المياه، لكن الطاقم بخير.

وعبر نحو 15 مليون برميل يومياً من النفط المضيق في عام 2025، إضافة إلى نحو 5 ملايين برميل من المنتجات النفطية، وفقاً لـ"وكالة الطاقة الدولية" التي تتخذ في باريس مقراً لها، وتقدم المشورة للاقتصادات الكبرى.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن تأثير حرب ⁠إيران على أسواق الطاقة سيكون مؤقتاً وزهيداً مقابل تحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال رايت: "سيكون هذا ⁠الوضع مؤقتاً بالتأكيد، فإمدادات النفط وفيرة في أنحاء العالم، والإنتاج الأمريكي عند مستويات قياسية. لذا سنتجاوز هذه الأزمة، إنها مجرد عثرة على الطريق".

كما شدد الوزير الأمريكي على أن إغلاق مضيق هرمز أمر مؤقت، وإن ‌البحرية الأمريكية تعتزم مرافقة ⁠ناقلات النفط عبر الممر المائي الذي ينقل عادة نحو خُمس استهلاك العالم اليومي من النفط.