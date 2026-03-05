ألمانيا تخصص 200 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا

تعتزم ألمانيا، تقديم أكثر من 200 مليون يورو إضافية لأوكرانيا في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وخلال اجتماع في برلين مع نظيره المولدوفي ميهاي بوبسوي، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الخميس، إن "هذه الأموال تهدف إلى تعزيز حماية أوكرانيا مرة أخرى ضد إرهاب القصف الذي يمارسه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن هذه الأموال ستُستخدم لأغراض من بينها تمويل طائرات استطلاع مسيّرة ودعم الدفاع المدني.

وأضاف فاديفول: "كل ذلك يعزز قدرة أوكرانيا على الصمود ويفيد مولودوفا أيضًا".

وفي الوقت نفسه، رفض وزير الخارجية الألماني، المخاوف من أن تؤدي الحرب مع إيران إلى تحول التركيز بعيدًا عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومع ذلك، نوه الوزير الألماني، إلى أن حكومة بلاده تأخذ التهديدات الجديدة التي قد تنشأ عن الحرب مع إيران، على محمل الجد، لكنه شدد على أن "الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والتي تنتهك القانون الدولي، وما يرتبط بها من تهديد لجميع الدول المجاورة، ستظل بالنسبة لألمانيا القضية الأولى على صعيد السياسة الأمنية".