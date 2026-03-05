إصابة عدد من الأشخاص في أوكرانيا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت هجمات بطائرات مسيرة روسية خلال الليل على منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، عن إصابة عدة أشخاص في منطقة تشوهوف، حسبما ذكر مدعون عامون إقليميون اليوم الخميس.

وأصيب أربعة أشخاص عندما ضربت طائرة مسيرة بالقرب من مبنى سكني في قرية نوفوبوكروفكا غرب تشوهوف، فيما عانى خمسة آخرون من إجهاد حاد.

كما تعرض ثلاثة أشخاص لإجهاد في قرية كاميانيا ياروجا الواقعة شمال غرب تشوهوف.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحاد إلى استرجاع ذكريات مؤلمة وكوابيس.

وأفاد حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، بوقوع هجوم على سفينة تجارية ترفع علم بنما في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود جنوب غرب البلاد.

وقال كيبر، إن السفينة كانت قد غادرت ميناء تشورنومورسك جنوب أوديسا وكانت تحمل شحنة من الذرة.

وأضاف كيبر، أن أفراد الطاقم أصيبوا بجروح، لكنه لم يدل بتفاصيل إضافية.

وفي روسيا، ذكر حاكم منطقة ساراتوف الواقعة شرق أوكرانيا، رومان بوسارجين، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، دون أن يحدد مكان وقوع هذه الهجمات.