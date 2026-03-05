سجل البنك المركزي الألماني، مجددا خسائر بمليارات اليورو في عام 2025؛ مما أدى إلى عدم قيام البنك الذي يقع مقره في فرانكفورت بتحويل أرباح إلى ميزانية الحكومة الاتحادية في برلين، للعام السادس على التوالي.

وسجلت الميزانية العمومية للبنك المركزي في عام 2025 عجزا قدره 8.6 مليار يورو تقريبا، وهو ثاني أعلى عجز في تاريخ البنك المركزي الألماني.

ومع ذلك، فقد انخفضت الخسارة بمقدار النصف تقريباً مقارنة بالعجز القياسي الذي تجاوز 19 مليار يورو في عام 2024.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يوخيم ناجل، في فرانكفورت اليوم الخميس: "لا نزال نتحمل أعباءً مالية، لكنها بدأت في التراجع"، مشيرا إلى أن من المتوقع من المنظور الحالي أن يستمر هذا التطور الإيجابي.

وتابع ناجل، أن البنك سيسجل مع ذلك "عجزاً سنوياً مرة أخرى في العام الجاري".

ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي ما زال يتحمل خسائر بمليارات اليورو في ميزانيته، وهي نتيجة للسياسة النقدية في منطقة اليورو.

ووصل إجمالي الخسائر المسجلة في الميزانية، الناتجة عن الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة إضافة إلى العجز المسجل في العام الحالي، إلى نحو 27.8 مليار يورو.

وأكد ناجل، أن الأعباء التي يواجهها البنك مؤقتة، قائلاً: "سنستخدم الفوائض السنوية المستقبلية لسداد الخسائر المتراكمة في الميزانية بجهودنا الذاتية، وبناء الاحتياطيات اللازمة للمخاطر".

وأضاف أن البنك المركزي قادر على أداء مهامه بالكامل حتى مع وجود خسائر في الميزانية، مشدداً على أن ميزانيته لا تزال صلبة.

وكان ناجل، حذر بالفعل عند عرض الميزانية قبل عام من أن توزيع الأرباح على الحكومة الفيدرالية لن يكون مطروحاً في المدى المنظور.

وفي عام 2023، تمكن البنك، بصعوبة من تجنب تسجيل خسائر في المحصلة النهائية، لكن البنك تمكن من فعل ذلك فقط بفضل استخدام احتياطيات بمليارات اليورو لتعويض أعباء التحول في أسعار الفائدة.

يذكر أن وزارة المالية الألمانية ظلت على مدار سنوات تعتمد في حساباتها على الحصول على أرباح تُقَدَّر بـ2.5 من البنك المركزي لإدراجها في الميزانية الاتحادية. وفي عام 2019، حصل أولاف شولتس (المستشار السابق والذي كان يشغل منصب وزير المالية آنذاك)، على أعلى مبلغ منذ الأزمة المالية وقدره 5.85 مليار يورو، وكان ذلك آخر تدفق مالي ضخم يأتي من فرانكفورت إلى برلين حتى الآن.