النائبة عبير عطا الله: توجيهات الرئيس بتأمين مخزون استراتيجي من الوقود خطوة لحماية الاقتصاد

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية تمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في مصر وضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز اللازمَين للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأوضحت عطا الله، أن الدولة تتعامل مع ملف الطاقة برؤية استباقية تعتمد على التخطيط المسبق وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة نتيجة الأزمات والصراعات الدولية.

وأضافت أن وجود احتياطي كافٍ من الوقود والغاز يساهم في استمرار عمل المصانع وانتظام حركة الإنتاج، إلى جانب تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة دون تأثر بأي متغيرات خارجية.

وأشارت إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة، مما عزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية.

وأكدت النائبة عبير عطا الله، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات الدولية، بما يدعم مسيرة التنمية والاستقرار ويؤمّن مستقبلًا أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.