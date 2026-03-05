سوريا تدين بأشد العبارات محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت سوريا، الخميس، بأشدّ العبارات محاولة إيران استهداف كل من تركيا وأذربيجان، واعتبرت هذه الأعمال انتهاكا صارخا لسيادة الدول.

وقالت الخارجية السورية، في بيان، إن دمشق "تدين بأشدّ العبارات محاولة استهداف إيران لكل من تركيا وأذربيجان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

واعتبرت سوريا، وفق البيان، "هذه الأعمال انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشار البيان إلى أن سوريا "تؤكد رفضها الكامل لكل أشكال العنف والتصعيد الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية وتدعو إلى الالتزام بالقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار".

وأكدت وزارة الخارجية السورية، "تضامنها الكامل مع الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته بحماية الأمن والسلام الإقليمي".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن هجومين بطائرتين مسيرتين من الأراضي الإيرانية استهدفا جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لها، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وإلحاق أضرار في مبنى مطارها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.