الكويت تؤكد جاهزية قطاع النفط واستمرار الإمدادات

أكدت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس، أن الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ التي تم تفعيلها ساهمت في احتواء المخاطر وضمان استمرار العمليات.

وأوضح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة نواف السعود أن المؤسسة وضعت خطة متكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية، مؤكداً أن سلامة العاملين واستقرار العمليات التشغيلية يمثلان أولوية قصوى.

ونقلت قناة الأخبار الكويتية اليوم الخميس، عن السعود القول أن المؤسسة تمتلك خططاً مدروسة ومعدة مسبقاً للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، ويتم تدريب الفرق العاملة عليها بشكل دوري لضمان الجاهزية وسرعة الاستجابة، مضيفاً أن عمليات الإنتاج والتكرير مستمرة بصورة طبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والديزل وأسطوانات الغاز، مشيراً إلى توفر مخزون استراتيجي طويل الأمد لم يتم اللجوء إليه حتى الآن.