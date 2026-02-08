حبس الابنة المتهمة بضرب والدتها العجوز في الشرقية

أصدرت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدتها العجوز البالغة من العمر 90 عاما.

وكانت النيابة العامة قررت عرض الأم المجني عليها سميرة محمد، ربة المنزل البالغة من العمر 90 عاما، التي ظهرت خلال مقطع فيديو يُظهر تعرضها للضرب على يد ابنتها "فوزية أحمد" صاحبة الـ 51 عاما، على الطب الشرعي؛ وذلك لإعداد تقرير يوضح حالتها الصحية وبيان مدى تعرضها لإصابات جراء الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بضبط ربة منزل؛ بعد رصد تداول مقطع فيديو تظهر خلاله وهي تعتدي على والدتها المسنة داخل منزل الأسرة بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق.

جرى ضبط الابنة المتهمة، وأمام جهات التحقيق بمركز الزقازيق، أكدت الابنة المتهمة أنها لم تكن تقصد الاعتداء عليها أو إيذائها، موضحة أن والدتها تعاني من مرض الزهايمر، وأنها هي من تقوم على رعايتها.

وأوضحت الابنة، أنها كانت تخشى خروج والدتها من المنزل وتعرضها للخطر، وأن ما حدث كان بدافع الخوف فقط دون أن تقصد ضرب والدتها على الإطلاق، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيق، مع عرض الأم المجني عليها على الطب الشرعي لإعداد تقرير بحالتها الصحية.