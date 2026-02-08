الشرطة الهندية: تحطم طائرة خاصة صغيرة في كارناتاكا ونجاة طاقمها

ذكرت مصادر في الشرطة الهندية، أن شخصين من بينهما الطيار نجوا بأعجوبة عندما تحطمت طائرة خاصة صغيرة في حقل مفتوح في منطقة فيجايابورا بولاية كارناتاكا الهندية اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أن الطائرة، وهي من طراز يتسع لمقعدين وتتبع لأكاديمية "ريد بيرد" للطيران في كالابوراجي، تحطمت في قرية مانجالورو التابعة لمركز باباليشوار في منطقة فيجايابورا، وفقا لوكالة برس ترست أوف إنديا.

وأفادت الأنباء، بأن كلا الراكبين قفزا من الطائرة قبل اصطدامها بالأرض، مما أدى إلى تحطم الطائرة وانقسامها إلى ثلاثة أجزاء.

وقد تم تحديد هوية الناجيين وهما كونال مالهوترا الذي يعمل مدرب طيران مساعد في الأكاديمية، والطيار المتدرب جوثام سانكار بي آر.

وأشارت المصادر، إلى أنهما أصيبا بجروح ونقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت طائرة التدريب في رحلة من كالابوراجي إلى بيلاجافي، ولم يتم الكشف بعد عن المزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث.