التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها مع عامل وزوجته الثانية، في اتهامهما بإشعال النيران في نجلة المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كبّلا المجني عليها بسلاسل حديدية داخل إحدى الغرف، ثم سكبا عليها مادة سريعة الاشتعال، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا الواقعة بدعوى تأديب المجني عليها، لزعمهما وجود علاقة بينها وبين أحد الشباب.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، مصابة بحروق متفرقة بالجسد، مع وجود شبهة جنائية حول ملابسات إصابتها.

وبانتقال قوة أمنية وإجراء الفحص، تبين تورط والد الطفلة وزوجته الثانية في ارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.