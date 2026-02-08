مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية

قُتِلَ شاب، اليوم السبت، على أيدي صديقه، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة كرموز، غرب محافظة الإسكندرية، بسبب خلافات سابقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن مقتل أحدهما.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أنه أثناء قيام الشابين بالتشاجر أقدم أحدهما على قتل الأخر، وفر هاربا، قبل أن يتم ضبطه لاحقًا.

وجاء في التحريات الأولية أن المجني عليه من منطقة العجمي، وأن الشجار نشب بينهما في منطقة كرموز بسبب خلافات سابقة أدت إلى وفاته متأثرًا بإصابته لدى نقله إلى المستشفى.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.