مباحثات عمانية - أمريكية في مسقط تتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل أمين عام وزارة الدفاع العمانية محمد بن ناصر الزعابي، اليوم الأحد، قائد القيادة المركزية للبحرية الأمريكية كورت أ. رينشو، والوفد المرافق له.

ورحب أمين عام وزارة الدفاع، بقائد القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، وخلال المقابلة جرى تبادل وجهات النظر، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وحضر المقابلة سفيرة الولايات المتحدة لدى سلطنة عُمان، وعدد من كبار الضباط بوزارة الدفاع.

يشار إلى أن سلطنة عمان استضافت يومي 6 و7 فبراير الجاري محادثات بين الولايات المتحدة وإيران؛ بهدف خفض التصعيد في المنطقة بعدما دفعت واشنطن بقوة بحرية ضخمة قرب إيران بسبب خلافات تتعلق بالبرنامج النووي لطهران، وقضايا أخرى.