الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا وينفذ مداهمات واسعة للمنازل

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في بلدة معرية بريف درعا الغربي، حيث نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عدداً من المنازل.

وأفادت مصادر محلية في درعا، لموقع «تلفزيون سوريا» بأن دورية مؤلفة من عشر عربات للاحتلال دهمت عدداً من المنازل في القرية وفتشتها بشكل دقيق، وعبثت بمحتويات بعضها، إضافة إلى التدقيق في هويات الأهالي، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان، ولا سيما النساء والأطفال.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع اعتقالات أو إصابات خلال العملية، في وقت انسحبت فيه الدورية من البلدة بعد ساعات من التوغل، وسط تحليق مكثف في المنطقة.

وأول أمس الجمعة، توغلت قوات الاحتلال بسبع آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وأجبرت الأهالي على إغلاق محالهم التجارية والتزام منازلهم.

سبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال سراح طالب مدرسي واثنين من رعاة الأغنام في القنيطرة، وذلك بعد اعتقالهم لساعات.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة منذ العام الماضي، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، أُفرج عن بعض الموقوفين لاحقاً، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.