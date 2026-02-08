 رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: القطاع الزراعي يستوعب ٣٠٪؜ من العمالة في مصر - بوابة الشروق
الأحد 8 فبراير 2026 12:33 م القاهرة
رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: القطاع الزراعي يستوعب ٣٠٪؜ من العمالة في مصر

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 12:18 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 12:18 م

قال محسن البطران رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مناقشة التصدير والتصنيع الزراعي مهم جدا بالنسبة للجنة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم أن القطاع الزراعي مهم بالنسبة لنا، ذاكرا أن ٥٥% من السكان يقيمون في الريف المصري، ويستوعب القطاع الزراعي أكثر من ٣٠% عمالة.

ولفت البطران إلى أن هذا القطاع يوفر تقريبا ٦٥% تقريبا من إجمالي الغذاء.

وشدد على أن القيادة السياسية أولت القطاع الزراعي اهتماما كبيرا ووصل حجم الاستثمارات الحكومية منذ ٢٠١٤ نحو ٣٨ مليار جنيه.

وقال البطران إن الاستثمارات من ٢٠٠٤ الى ٢٠١٤ كان رقم هزيل جدا، وقال "تعلمون من كان على رأس وزارة الزراعة في ٢٠٠٤"، مشيدا بالوصول لهذا الحجم من الاستثمارات في ظرف ١٠ سنوات.

وأضاف البطران "هناك نمو مع كل هذه الاستثمارات لكن لا يتعدى ٤%، تواجهنا مشكلة معدلات النمو في الاستهلاك"، موضحا أن هدف الحكومة إغلاق الفجوة لتحقيق الأمن الغذائي.

