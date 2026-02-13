جولة غنائية في عالم الغزل والعشق لتامر عبدالنبي بالأمسية الثانية من ليالي الحب بالأوبرا

قدم الفنان تامر عبد النبي الأمسية الثانية من ليالي عيد الحب التي أقيمت على مسرح النافورة المغطى بدار الأوبرا المصرية، حيث اصطحب الجمهور في جولة غنائية رومانسية في عالم الغزل والعشق وسط أجواء مفعمة بالمشاعر والحنين.

وقدم تامر عبد النبي مجموعة من الأغاني الطربية والرومانسية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور، من بينها «وادّي على شط بحر الهوى»، و«عنابي»، و«وحياتك يا حبيبي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركه الغناء والتصفيق طوال فقرات الحفل.

وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كثيفًا، عكس مدى ارتباط الجمهور بالأغاني الرومانسية الكلاسيكية وحرصه على الاحتفال بعيد الحب في رحاب دار الأوبرا، في أجواء فنية راقية جمعت بين الطرب الأصيل ودفء المشاعر.

وتأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات ليالي الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنويًا، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى العربية، احتفالًا بعيد الحب وتأكيدًا على دور الفن في نشر قيم الجمال والإنسانية.