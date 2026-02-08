إليسا تغني تتر مسلسل على قد الحب بطولة نيللي كريم وشريف سلامة

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "على قد الحب"، أن المطربة اللبنانية إليسا، ستغني تتر المسلسل، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، "باص جيتار" سيكا، صولو كمانجه محمد علي، مكساچ وماستر نادر حمدي.

مسلسل "على قد الحب" مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، ونيللي كريم، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد ماجد، ومها نصار، ومحمود الليثي، ومحمد أبو داوود، ومحمد علي رزق، وصفاء الطوخي، وراندا إبراهيم، وآية سليم، ويوسف حشيش، ومحمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وإنتاج سالي والي.