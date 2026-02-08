السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث تعزيز التعاون والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمع بين البلدين.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات الثنائية بين الرئيسين بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تتناول المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر والصومال على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية والدعم المتبادل لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.