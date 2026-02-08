وزير الأوقاف: العناية باللغة العربية وضبط مصطلحاتها تمثل مسؤولية علمية وثقافية كبرى

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة الماجستير المقدَّمة من الباحثة الواعظة بوزارة الأوقاف سحر محمود محمد همام، بعنوان: «لحن العوام وأوهام الخواص في أسماء جسم الإنسان»، وذلك بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، في أجواء علمية متميزة وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية وأساتذة الدراسات الإسلامية.

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب عدد من الأساتذة وأعضاء هيئتي الإشراف والمناقشة.

وتكوَّنت لجنة الإشراف من الدكتور حسنين السعيد حسنين، أستاذ الدراسات الإسلامية والوكيل السابق لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس، والدكتورة فاطمة محمد منصور صقر، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بالمعهد ذاته، فيما ضمّت لجنة المناقشة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور حسن السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة المنوفية.

وخلال المناقشة، استعرضت الباحثة أهداف رسالتها ومنهجها العلمي، موضحة أهمية تصويب الاستعمالات اللغوية الشائعة المتعلقة بأسماء أعضاء جسم الإنسان، وبيان الفروق بين الاستخدام الصحيح والخاطئ اعتمادًا على المصادر اللغوية الموثوقة، بما يسهم في خدمة الدراسات اللغوية والإسلامية، وتعزيز سلامة التعبير ودقة المصطلح.

وشهدت الجلسة حوارًا علميًّا ثريًّا بين أعضاء لجنة المناقشة، أكد أهمية موضوع الرسالة في ضبط المصطلحات اللغوية وتصحيح المفاهيم الشائعة، ودوره في دعم الدراسات المتخصصة التي تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات الواقع المعاصر.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في كلمته، أن دعم البحث العلمي الرصين يمثل أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي العلمي والثقافي، مشيرًا إلى أن العناية باللغة العربية وضبط مصطلحاتها تمثل مسؤولية علمية وثقافية كبرى، ومشدّدًا على أهمية تشجيع الباحثين على الدراسات المتخصصة التي تسهم في خدمة الهوية اللغوية والحضارية.

كما وجّه الوزير الشكر لقيادات جامعة قناة السويس وأساتذتها على جهودهم العلمية المتميزة، مهنئًا الباحثة بتميزها العلمي، ومشيدًا بما تضمنته الرسالة من معالجة علمية دقيقة ونتائج مهمة.

وفي ختام الجلسة، أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الماجستير، مشيدة بجهدها العلمي وما قدمته الرسالة من إضافة علمية متميزة في مجالها، ومتمنية لها دوام التوفيق في مسيرتها الأكاديمية والبحثية.