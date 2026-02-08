اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية

علق رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية، على زيارة تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجها، للقاهرة ولمدينة الأقصر للسياحة بشكل غير رسمي، لقضاء عطلة شتوية وزيارة الآثار المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن مدينة الأقصر جاذبة للسياح الأجانب، وهو ما يُستغل سياحيًا، مضيفًا: "المشاهير على مستوى العالم لهم مهووسون بيتتبعونهم دائمًا عبر السوشيال ميديا".

ولفت إلى سعيهم لاستغلال واستثمار هذه الزيارة في الترويج للسياحة المصرية على أكمل وجه.

وتطرق إلى استعداد مصر للمشاركة في معرض ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) والذي يعد أكبر معرضٍ سياحي عالمي، والمقام في برلين في الـ3 من مارس القادم، موضحًا أن الجناح المصري من أكبر الأجنحة به.

وتابع: "نستغل الحاجات دي كلها في الترويج لبلدنا على أكمل وجه ومفيش محفل دولي إحنا مش موجودين فيه".

وأوضح أنهم يستهدفون الوصول لما لا يقل عن 22 مليون سائح بنهاية 2026، مضيفًا أن العائد عن كل مليون سائح يوازي مليار و200 مليون دولار.

وشهدت محافظة الأقصر، بالأمس، زيارة خاصة لتيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة زوجها رجل الأعمال مايكل بولس، في إطار عطلة شتوية غير رسمية للاستمتاع بالآثار المصرية، وذلك عقب وصولهما إلى القاهرة أمس وزيارتهما لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات في أبرز معالم الأقصر، تشمل معبدي الأقصر والكرنك بالبر الشرقي، ومعبد الملكة حتشبسوت وعددًا من مقابر وادي الملوك بالبر الغربي، وسط استعدادات أمنية مشددة وخطة مرورية لتأمين الزيارة، التي تتسم بطابع عائلي هادئ بعيدًا عن أي طابع رسمي.