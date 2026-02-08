كشف الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، عن تفاصيل واقعة الاعتداء على طبيب عظام في محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الحادث يمثل «صورة متكررة» لما يتعرض له الأطباء «كل يوم» في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن طبيب العظام كان «النبطشي» في الطوارئ والمسئول في نفس الوقت عن الحوادث والأدوار والرعاية، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت عندما عرض عليه أحد أقارب المريض الأشعة، فأبلغه الطبيب بعدم وجود حالة خطيرة وسيعود إليه بعد متابعة مريض آخر في قسم الرعاية.

وأضاف أن أحد أقرباء المريض عاد بعد لحظات وكرر نفس الطلب، فأعاد الطبيب شرح الموقف وأخبره بالعودة بعد متابعة مريض آخر في قسم الرعاية، مشيرا إلى حدوث احتكاك واعتداء على الطبيب، قائلا: «الطبيب تعرض لضرب مبرح، وكسر في الحاجز الأنفي وكدمات تحت العين».

وأرجع وكيل نقابة الأطباء تكرار هذه الظاهرة «اليومية» إلى عدة أسباب، أبرزها نقص أعداد الأطباء، ونقص الإمكانيات، مؤكدا أن كل ذلك يجعل الطبيب في مواجهة مع أهالي المرضى الذين «يأتون ملهوفين في مجموعات من 10 إلى 15شخصا، ويعتقدون أن مريضهم هو الأولوية الوحيدة في المستشفى أو سيتعرض لشتائم وضرب».

ولفت إلى أن المشكلة تتفاقم بسبب غياب الوعي الصحي لدى البعض، مشيرا إلى إحضار المريض للمستشفى في حالات متأخرة للغاية وشبه نهائية، ويتوقعون من الأطباء تحقيق نتائج فورية، وعندما لا يحدث ذلك؛ يلجأون إلى العنف وتكسير قسم الطوارئ والأجهزة.

وشدد أن الحل يكمن في تأمين المنشآت الطبية بشكل فعال، مطالبا بتشديد الحراسة في المستشفيات وتوفير تواجد أمني من وزارة الداخلية في أقسام الطوارئ، قائلا: «المواطن عارف إن أمن الشركات الخاصة أفراد، لكن لو كان هناك جندي شرطة أو جيش؛ فلن يستطيع أن يلمسه».

وشهدت مستشفى الباجور التخصصي، واقعة اعتداء مؤسفة يوم الخميس، بعد تعرض طبيب عظام للاعتداء بالضرب من قبل أحد مرافقي المرضى، وأسفرت الواقعة عن إصابته في الأنف، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

ا