عراقجي: أمريكا لم تطالب بوقف تخصيب اليورانية خلال محادثات جنيف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائيا خلال المحادثات النووية التي جرت في جنيف هذا الأسبوع، ولم تعرض إيران تعليقه.

وأضاف عراقجي، خلال حوار عبر قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية: "لم نعرض أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم)، ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيا"، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح عراقجي: "ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا إلى الأبد".

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه سيتم اتخاذ "إجراءات لبناء الثقة" من الناحية الفنية والسياسية لضمان بقاء البرنامج سلميا في مقابل اتخاذ إجراءات ما بشأن العقوبات، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم يحدد الموعد الذي ستقدم فيه إيران اقتراحها المقابل للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق دبلوماسي قريب جدا وأنه يمكن إبرامه "في فترة زمنية قصيرة جدا".

وقال إنه يتوقع أن يقدم لهما مسودة في غضون يومين أو ثلاثة أيام مع إجراء المزيد من المحادثات في خلال أسبوع أو نحو ذلك.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران أمس الخميس مهلة لمدة تترواح بين 10 أيام و15 يوما للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة "أمور سيئة للغاية"، وذلك وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط أثارت مخاوف من حرب أوسع نطاقا.