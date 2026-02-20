إصابة سيدة فلسطينية باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل

أصيبت سيدة فلسطينية برضوض وكدمات، الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أسامة مخامرة، إن مجموعة مسلحة من المستوطنين هاجمت مسكن الفلسطيني فضل الحمامدة في خربة المفقرة بمسافر يطا، واعتدت على أفراد عائلته بالضرب.

وأضاف مخامرة في بيان وصل الأناضول، أن السيدة الفلسطينية خضرة الحمامدة أُصيبت بكدمات ورضوض، جرى نقلها على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد مناطق متفرقة من مسافر يطا اعتداءات متكررة يرتكبها مستوطنون، تتضمن مهاجمة منازل المواطنين وممتلكاتهم، وفق مصادر محلية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 التي استمرت عامين، كثّفت تل أبيب اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال القتل والاعتقال والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ويحذر فلسطينيون من أن هذه الإجراءات تمهّد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أكتوبر 2023، عن استشهاد 1115 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500، واعتقال قرابة 22 ألفا.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.​​​​​​​