استقر نادي النجمة السعودي على إقالة المدير الفني البرتغالي ماريو سيلفا بعد الأداء المخيب للفريق في الدوري السعودي، وفقًا لتقرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وجاء القرار في ظل تذيل النجمة جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز خلال 20 جولة، في محاولة من الإدارة لإنقاذ ما تبقى من الموسم وتفادي الهبوط.

وكان نبيل عماد دونجا قد انتقل من نادي الزمالك إلى النجمة السعودي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد النجمة لمواجهة الخلود في الجولة 22 من الدوري السعودي، وسط سعي الفريق لتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.