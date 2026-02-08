 بعد أيام من ضم «دونجا».. النجمة السعودي يقرر إقالة مدربه بسبب سوء النتائج. - بوابة الشروق
الأحد 8 فبراير 2026 12:32 م القاهرة
بعد أيام من ضم «دونجا».. النجمة السعودي يقرر إقالة مدربه بسبب سوء النتائج.

الشروق
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 12:26 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 12:27 م

استقر نادي النجمة السعودي على إقالة المدير الفني البرتغالي ماريو سيلفا بعد الأداء المخيب للفريق في الدوري السعودي، وفقًا لتقرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وجاء القرار في ظل تذيل النجمة جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز خلال 20 جولة، في محاولة من الإدارة لإنقاذ ما تبقى من الموسم وتفادي الهبوط.

وكان نبيل عماد دونجا قد انتقل من نادي الزمالك  إلى النجمة السعودي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد النجمة لمواجهة الخلود في الجولة 22 من الدوري السعودي، وسط سعي الفريق لتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.


