قرارات إسرائيلية جديدة لتوسيع وتعميق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مجلس الوزراء وافق على قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، فإن القرارات الجديدة ستحدث تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ)، كما أنها ستحدث توسعًا كبيرًا بالاستيطان بجميع أنحاء الضفة.

ونوهت الصحيفة العبرية في تقريرها أن القرارات الجديدة للحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة تتعارض مع مبادئ «اتفاق الخليل» الموقع عام 1997.

وتتصاعد الأنشطة الاستيطانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع زيادة وتيرة أعمال الهدم والاعتداءات.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن خطط الاستيطان والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن المستوطنات تتوسع بوتيرة غير مسبوقة، وإن عمليات القوات الإسرائيلية في مناطق بالضفة يبدو أنها تمهيد لمشاريع استيطانية ضخمة.