يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق نجح في تحقيق هدف المرحلة الحالية، وهو الخروج بأقل الخسائر، في ظل الضغط والإرهاق الذي يعاني منه الفريق.

وحسم النادي الأهلي تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي أمام مستضيفه شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «هذه هي المباراة الوحيدة التي كان فيها التوفيق معنا بعد رحلة مرهقة وطويلة وإصابات عديدة».

وأضاف: «أتمنى أن يعود زيزو وتريزيجيه من جديد للفريق وأشكر كل اللاعبين لتحملهم هذا القدر الكبير من الإرهاق.. نحن نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يوجد الوقت الكافي للتحضير وكل الفريق يعاني من إرهاق، ونعرف أهمية هذه الفترة».

وتابع: «توروب أخبر اللاعبين أن الأداء أمام شبيبة القبائل لم يكن جيدًا، وأننا في مرحلة صعبة والمباراة المقبلة يجب أن نفوز لنحسم صدارة المجموعة».

وأوضح: «عاد لنا 9 لاعبين دوليين يعانون من إرهاق شديد ومع توالي المباريات والسفر الكل تعرض للإجهاد ولذلك حصل الفريق بالكامل على راحة سلبية غدا الأحد، وكنا نريد أن نمر من هذه الفترة بأقل خسائر وحققنا هذا الهدف».

وتطرق وليد صلاح الدين للحديث عن إمام عاشور، لاعب الفريق المعاقب بالإيقاف أسبوعين، حيث قال: «إمام عاشور طلب الحصول على يوم إجازة للسفر لأداء العمرة ووافقنا على ذلك».

وأتم: «عندما يعود إمام من العمرة سينفذ التدريبات التي سيتخلف عنها أثناء السفر في يوم سيتدرب فيه على فترتين».