رئيس لجنة الحكام السابق بإنجلترا يهاجم قرار إلغاء هدف مرموش

أعرب كيث هاكيت، الرئيس السابق لهيئة الحكام الإنجليزية والحكم الدولي الأسبق، عن صدمته من قرار إلغاء هدف الدولي المصري عمر مرموش خلال مواجهة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، واصفًا الواقعة بـ«الصادمة» تحكيميًا.

وأكد هاكيت، في تصريحات لموقع Football Insider، أن هدف مرموش الذي أُلغي بداعي التسلل كان صحيحًا، مشددًا على أن القرار لم يكن قريبًا من الدقة، رغم إقراره بأن الأخطاء التحكيمية تظل واردة بحكم الطبيعة البشرية للحكام.

وكان مانشستر سيتي قد حسم تأهله إلى الدور الخامس من البطولة، إلا أن المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بعدما حُرم مرموش من هدف كان سيمنح فريقه أفضلية التقدم بهدفين أمام منافسه من دوري الدرجة الثانية.

وفي المقابل، تمكن مارك جيهي من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض على ملعب الاتحاد، بعد 75 دقيقة من هدف التقدم الذي جاء عبر النيران الصديقة بتوقيع ألفي دورينجتون في الدقيقة السادسة.

وجاءت اللقطة المثيرة في الدقيقة 22، عندما تلقى مرموش تمريرة بينية متقنة من عبد القادر خوسانوف، لينطلق بتوقيت مثالي نحو المرمى، قبل أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل لحظة استدارته للتسديد.

وعلّق هاكيت على القرار قائلًا:«لم تكن هذه حالة تسلل صعبة. إلغاء هدف في لقطة كهذه أمر مستغرب… نعم، الحكام يخطئون لأنهم بشر، لكن هذه الحالة كانت سهلة للغاية».

وأضاف:«لم نكن أمام لقطة تتطلب تحليل تداخل أو تأثير داخل منطقة الجزاء. كانت لعبة على خط واحد واضح، وكان اللاعب في موقف سليم بسهولة لحظة التمرير، ومع ذلك تم إلغاء الهدف… أمر صادم».