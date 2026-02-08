وزير الدفاع الباكستاني يصل إلى الرياض لحضور معرض الدفاع العالمي

وصل وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، إلى الرياض بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لحضور النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي ينطلق اليوم الأحد.

وذكر راديو باكستان - في نسخته الإنجليزية - أنه كان في استقبال آصف لدى وصوله كبار المسئولين السعوديين وسفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية، أحمد فاروق.

ويقام معرض الدفاع العالمي 2026 خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشارك فيه وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاع صناعة الدفاع والأمن.