تلقى فريق نانت هزيمة جديدة في الدوري الفرنسي بعدما سقط على أرضه أمام أولمبيك ليون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب «لا بوجوار»، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 عبر اللاعب بافيل شولك، ليمنح الضيوف الأفضلية المبكرة ويحافظ عليها حتى صافرة النهاية، رغم النقص العددي الذي تعرض له ليون عقب طرد إندريك في الدقيقة 60، وهو ما لم يستغله أصحاب الأرض للعودة في النتيجة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد أساسياً في تشكيل نانت، قبل أن يغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46، ليحل يوسف العربي بديلاً له. واعتمد الفريق في تشكيله على لوبيز في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع ضم سنتونزي وأميان وعلي يوسف وكوزا، بينما تواجد في الوسط لوبينان وكابا وكابيلا وتابيبو، وقاد الهجوم مصطفى محمد إلى جانب أبلين.

وتعكس النتيجة استمرار معاناة نانت في جدول الترتيب، إذ تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس عشر، ليظل قريباً من صراع الهبوط، في المقابل عزز ليون موقعه بين فرق القمة بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.

وكان مصطفى محمد قد استعاد حسه التهديفي مؤخراً بتسجيله هدف فريقه الوحيد أمام نيس في الجولة التاسعة عشرة، منهياً فترة غياب تهديفي استمرت نحو ثلاثة أشهر، إلا أنه لم ينجح في ترك بصمته خلال مواجهة ليون، لتستمر الضغوط على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.