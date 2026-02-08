اتحاد الغرف التجارية: أسعار السلع الأساسية اليوم أقل من عامي 2024 و2025

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان هذا العام شهدت انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة في عامي 2024 و2025.

وأضاف "عز" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس السبت، أنه أسعار الدواجن ارتفعت، لكن الدولة توفر شحنات من الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عبر منافذ "أهلا رمضان"، مشيرًا إلى تدخلها أكثر من مرة لضبط أسعار الدواجن والبيض من خلال الاستيراد.

ولفت إلى أن السكر يتوافر بفائض يصل إلى نحو مليون طن، وأسعاره مستقرة ويتم ضخ المنتج من المصانع بشكل دوري، مشيرًا إلى أن 80% من إنتاج السكر في مصر مملوك للدولة، ما يقلل فرص ارتفاع الأسعار.

وتابع أن هناك إمكانية السماح بتصدير السكر لعدم ارتفاع أسعاره، مضيفًا أن المخزون يكفي لسنة كاملة من الاستهلاك المحلي.

ورد عن وجود شكاوى خاصة بجودة زيت التموين، قائلاً إنه لم تصل أي شكاوى من الشعبة العامة للبقالة، لكنه سيعود للوزارة والشعبة للتأكد، لافتًا إلى أنه قد يكون سوء تخزين في بعض المحال، وليس على مستوى السوق بشكل عام.

وأردف أن الشركات بدأت بالفعل في تنفيذ عروض "أهلا رمضان" عبر 3 آلاف و780 منفذًا وشادرًا ومعرضًا على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال الشهر الكريم.