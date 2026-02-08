لقي شاب يدعى "إسلام.م.ا" مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، وذلك أثناء تواجده داخل ورشة إصلاح إطارات السيارات "الكاوتش" في منطقة القباري، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، غربي الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بمصرع شاب يعمل في ورشة إصلاح إطارات السيارات، بمنطقة القباري، نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة نقل أثناء العمل داخل الورشة.

وبانتقال الشرطة، برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ في شارع مسجد القباري، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أنه أثناء قيام الشاب بتغيير إطار السيارة، تحرك قائدها بشكل مفاجئ دون التأكد من انتهاء أعمال الصيانة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، فقد أسفر الحادث عن دهس العامل ووفاته في الحال متأثرًا بإصابته، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.