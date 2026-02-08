استطلاع: 35% من الألمان يرفضون مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

أظهر استطلاع رأي، أن غالبية الألمان مستعدون لدعم أوكرانيا بشكل أكبر في حربها مع روسيا، حيث كشفت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "إينزا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية، أن 52% من المشاركين أعربوا عن تأييدهم لتعزيز المساعدات الغربية لأوكرانيا في حال لم تكن روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سلام.

ووفقا للنتائج، فإن 28% من هؤلاء يرون أن هذه المساعدة يجب أن تكون عسكرية ومالية في آن واحد، مقابل 12% أعربوا عن رغبتهم في تقديم المساعدة بالمال فقط، و12% يرغبون في اقتصار هذه المساعدة على السلاح فقط.

في المقابل، أعرب 35% عن رفضهم لمواصلة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، بينما لم يدلِ 13% برأيهم.

وأوضحت النتائج، أن المخاوف من اتساع رقعة الحرب لا تزال كبيرة، إذ عبّر 54% من جميع المشاركين عن قلقهم من أن تقوم روسيا بعد أوكرانيا بمهاجمة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل بولندا أو ليتوانيا، غير أن هذه النسبة أقل بثماني نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، قال 34%، إنهم لا يشعرون بالقلق من إمكانية اتساع رقعة الحرب (بزيادة بمقدار ست نقاط)، بينما لم يُبدِ 12% رأيًا.

وأجرى المعهد الاستطلاع يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري وشمل 1002 شخص.