 الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل كان يحمل سكينًا في منطقة للمشاة - بوابة الشروق
الأحد 8 فبراير 2026 12:38 ص القاهرة
الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل كان يحمل سكينًا في منطقة للمشاة

(ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 فبراير 2026 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 7 فبراير 2026 - 11:51 م

أطلقت الشرطة الألمانية في مدينة ترير غربي ألمانيا، النار على رجل كان يتجول بعد ظهر اليوم السبت وهو يحمل سكينًا في منطقة المشاة.

وأفادت الشرطة، بأن الرجل أُصيب جراء ذلك، لكن الإصابة لا تشكل خطرًا على حياته. ولم تتوافر بعد أية معلومات عن خلفيات الحادث.

وكان عدة شهود عيان أبلغوا قوات الأمن لأن الرجل كان يتجول وهو يحمل سكينًا في يده ويخاطب المارة في منطقة المشاة.

وبعد دقائق قليلة، تمكن عناصر الشرطة من رصد المشتبه به في شارع موزيل.

وقالت الشرطة: "وخلال ذلك استخدم شرطي واحد على الأقل سلاحه الناري ضد الرجل".

وتابعت الشرطة، أن المصاب نُقل إلى المستشفى. ولا تزال الشرطة حتى الآن منتشرة بقوات كبيرة في منطقة المشاة، كما قامت بتطويق المكان.

 

