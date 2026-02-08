وزير الخارجية الباكستاني يثمن دعم العالم وتضامنه في أعقاب هجوم إسلام آباد

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار اليوم السبت، عن امتنانه لنظرائه نواب رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وحكام العالم، وكذلك لوزارات الخارجية في الدول الصديقة، الذين تواصلوا لتقديم التعازي والدعوات ورسائل التضامن عقب التفجير الذي وقع أمس في إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال إسحاق دار في منشور على حسابه في منصة إكس إن "سيل الدعم والتضامن في هذا الوقت العصيب محل تقدير عميق".

وأضاف أن باكستان تقف بثبات في وجه الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وتبقى ملتزمة بحماية شعبها وصون السلام والعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة هذا التهديد العالمي المشترك.

وتابع قائلا: "لقد كانت القوات المسلحة الباكستانية وأجهزة إنفاذ القانون والشرطة في طليعة مواجهة هذا الخطر منذ أمد طويل، فيما تواصل الإدارة المدنية وأوائل المستجيبين لعب دور حاسم في التعامل مع التداعيات المؤلمة.نتوجه بقلوبنا ودعواتنا مع الشهداء والمصابين وعائلاتهم".