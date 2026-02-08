سافانا جوثري تعلن استعداد العائلة لدفع فدية لخاطفي والدتها المحتملين

قالت مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري يوم السبت في نداء يائس عبر فيديو للخاطفين المحتملين لوالدتها نانسي جوثري "سوف ندفع" مقابل عودتها الآمنة، مع دخول البحث المحموم عن السيدة البالغة من العمر 84 عاماً يومه السابع.

وقالت في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي محاطة بأشقائها: "لقد تلقينا رسالتكم، ونحن نتفهم الأمر. نتوسل إليكم الآن أن تعيدوا إلينا والدتنا حتى نتمكن من الاحتفال معها. هذا هو السبيل الوحيد لننعم بالسلام. هذا أمر قيم للغاية بالنسبة لنا، وسوف ندفع".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المذيعة القديمة لبرنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي" تشير إلى رسالة جديدة من شخص قد يكون اختطف نانسي جوثري. وتواصلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)مع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) ومكتب شريف مقاطعة بيما لطلب تفاصيل إضافية.