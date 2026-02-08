الصحة: المصابون العائدون لقطاع غزة أشادوا بجودة الخدمات الصحية التي تلقوها بمصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحكومة تؤدي دورها المتفق عليه في تقديم الدعم الصحي لأهالي قطاع غزّة، منذ فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين، يوم الإثنين الماضي الثاني من فبراير الجاري، وفق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة .

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى زيارة لدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمعبر رفح البري، برفقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الخميس الماضي، لمتابعة عمليات استقبال وعلاج المصابين من أهالي القطاع، بالإضافة للاطمئنان على الحالة الصحية للعائدين بعد تلقي العلاج والذين أشادوا بالخدمات الصحية التي تم تقديمها لهم.

وأضاف أن المرضى القادمين من القطاع يستقبلون فورًا من الطب الوقائي وخدمات الحجر الصحي، استعدادًا لنقلهم لمستشفيات شمال سيناء لإجراء فحوصات دقيقة، تمهيدًا لاستكمال العلاج في جهات متخصصة حسب الحاجة.

وأشار إلى تواجد 60 سيارة إسعاف في محيط المعبر وداخله، موضحًا أن نصفها متواجد داخله بينما قسّم النصف الأخر بالتساوي، حول البوابات وعلى الطرق المؤدية له، بالإضافة لتواجد أكثر من 250 سيارة مجهزة للتعامل مع المرضى والمصابين.

وافتتح الاثنين الماضي، رسميًا معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين، خصوصًا الحالات الإنسانية؛ حيث تم تجهيزهم منذ ساعات الصباح الأولى لنقلهم إلى المعبر والسفر للعلاج في المستشفيات خارج القطاع.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الخميس الماضي برفقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، معبر رفح البري لمتابعة استقبال وعلاج المرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة، والاطمئنان على جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ على مدار الساعة وفق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة، بما في ذلك تواجد الفرق المتخصصة، سيارات الإسعاف، والعيادات المتنقلة.