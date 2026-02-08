قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية، واختلاف منظومة التوزيعات الضغطية، والتعرض لكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة والقادمة من الصحراء الغربية، بالإضافة لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كلّها عوامل أدت للارتفاع غير الطبيعي الذي نشهده في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "حديث القاهرة" ، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ذروة هذه الارتفاعات ستكون الأحد، بدرجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين الـ8 والـ10 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية أقرب للربيعية الصيفية أكثر من الأجواء الشتوية.

وتابعت أن شهر فبراير يعتبر ذروة فصل الشتاء وأن هذه التغيرات في قيم درجات الحرارة غير طبيعية، مؤكدة: ده مش الطبيعي في الوقت ده من السنة".

وأشارت إلى ارتفاعٍ متوقع في درجات الحرارة غدًا على مدن الصعيد لتصل لـ 32 درجة مئوية نهارًا، فيما تتراوح الصغرى بين الـ18 والـ19 درجة مئوية، مضيفة أنها ستصل في مدن القاهرة نهارًا لـ30 درجة مئوية، وتتراوح يومي الإثنين والثلاثاء بين الـ26 والـ28 درجة مئوية، ولافتة إلى أنها ستنخفض بداية من يوم الأربعاء لتتراوح بين الـ23 والـ24 درجة مئوية.

ونصحت بعدم ارتداء الملابس الثقيلة في الأيام القادمة خلال فترة النهار مع الحذر ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى من أي برودة مفاجئة، مشددة على أهمية القيادة الآمنة وارتداء الكمامات غدًا، لاحتمال وجود أتربة ورمال مثارة والتي تؤثر على الرؤية الأفقية، خصوصًا وأن سرعة رياح ستتراوح بين الـ30 والـ40 كم/ساعة.