توفي اليوم الجمعة، المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة.



وارتبط اسم المستشار الراحل بعدد من القضايا الإرهاب التي شغلت الرأي العام، ومن أبرز القضايا التي نظرها:



- أحداث كرداسة



أصدر فيها المستشار محمد ناجي، أحكامًا بإعدام 183 متهما من بينهم 34 هاربا و149 محبوسا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما، وذلك على خلفية اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس 2013، والتي أثارت ردود فعل واسعة محليًا ودوليًا.

وكانت محكمة النقض ألغت حكم المستشار ناجي شحاتة، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين في واقعة «مذبحة كرداسة» نفسها، والمتهمين بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

- أحداث مسجد الاستقامة

في أغسطس 2014 قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الراحل، بالسجن المؤبد على محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد علي طلبة.

وفي أكتوبر 2016، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و6 آخرين من قيادات الجماعة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، في القضية، كما تضمن عدم جواز نظر طعن القيادي الإخواني عصام العريان، لاعتبار الحكم الصادر بحقه من الجنايات جاء غيابيًا لعدم حضوره جلسة المرافعة عنه.

وفي 10 يناير 2019 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ببراءة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان باسم عودة و7 آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مسجد الإستقامة" التي تعود وقائعها إلى يوليو 2013.

- حكم خلية الماريوت



في 23 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 7 متهمين حضوريًا من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ''خلية الماريوت''، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغيابيا 10 سنوات على 8 متهمين آخرين، وبرأت المحكمة كل من أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجي نجل القيادي محمد البلتاجي مما نسب اليهم.

ألغت محكمة النقض حكم دائرة شحاتة، في قضية «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة: «محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالروؤف محمد، شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم ، بيتر جريستي (أسترالي الجنسية مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.

- غرفة عمليات رابعة



وفي 11 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسينى، بإعدام محمد بديع مرشد الإخوان السابق، و13 متهما، والمؤبد لـ 37 متهما بينهم محمد صلاح سلطان، ونجل خيرت الشاطر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام للإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وفي 3 ديسمبر 2015، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم دائرة شحاتة بإعدام 12 قياديًا إخوانيًا أبرزهم المرشد محمد بديع، والسجن المؤبد لـ26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

- قضية الهجوم على فندق الأهرامات



كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 12 متهمًا حدثًا بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث.

وقضت محكمة النقض بتصحيح عقوبة الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضد عدد من المتهمين الطاعنين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة بالجيزة التي وقعت في 2016، كما قضت ببراءة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وأصدرت محكمة النقض، حكما بتخفيف عقوبة السجن المؤبد ضد 43 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لعام 2011، إلى السجن 15 عامًا، وبتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين، لتصبح نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

- خلية الجيزة الإرهابية



في 22 نوفمبر 2017 قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بإعدام 11 متهمًا شنقًا، كما عاقبت 14 آخرين بالسجن المؤبد، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والقتل والشروع فيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية».