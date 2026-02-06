شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بعض العوامل ستؤثر على أسعار السيارات خلال الربع الثاني من العام.

وأشار خلال برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر MBC» مصر» أن هناك سيارات تُباع اليوم بطريقة تشهد «منافسة شرسة» لصالح المستهلك.

وشدد أن «الاحتياج» يجب أن يحكم قرار الشراء، مشيرا إلى أن المستهلك لا يستطيع دائما الشراء بأقل سعر أو البيع بأعلى سعر.

وأضاف أن المستهلك الذي يقرر الانتظار لمدة ثلاثة أشهر في انتظار تراجع الأسعار، سيضطر لدفع مبالغ مالية مقابل ركوب «التاكسي».

وأوضح أن المحصلة المالية ستكون واحدة في النهاية، لا سيما وأن «الأسعار كويسة» في الوقت الحالي، قائلا: «السيارة التي ستنتظر خفضها 50 ألف جنيه، سيكون سعرها 1.5 مليون، أي انخفاض 3%.. الانتظار سيكلفه فارق السعر في الانتقالات».

ولفت إلى تواجد ما بين 50 إلى 60 ماركة في السوق، موضحا أن الشركات لا تخفض أسعارها أكثر من مرة أو مرتين على الأكثر؛ وليس سباقا في خفض الأسعار.

وكشف عن إعلان بعض رؤساء الشركات بوضوح وصولهم إلى «النهاية» في تخفيض الأسعار، قائلا: «فيه رؤساء شركات، بدون ذكر أسماء، قالوا: أنا كده خلصت، والشركات اللي تنزل في الأسعار تنزل، أنا خلصت ووصلت إلى الأخر».