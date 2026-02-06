النائب طارق شكري: قانون التصالح على مخالفات البناء عُدل مرتين ولم يؤت ثماره بعد

قال طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن غالبية المطالب التي طُرحت خلال هذه اللقاء بين المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات، بالإضافة إلى برنامج "حياة كريمة" والإسكان الاجتماعي، وما يخص توفير وحدات سكنية للمواطنين المستحقين.

وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الخميس، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، الذي عُدل مرتين لم يؤتِ ثماره بعد، قائلاً: "الآلية التنفيذية الطويلة التي تترك للجهاز التنفيذي والموظفين مساحة زمنية كبيرة بدون قيود محددة.. أمر يجب التصدي له ومعالجته".

وتابع أن تحسين أداء القانون قد يستلزم تعديلًا أو تطويرًا تشريعيًا، لضمان وجود نقاط مراقبة زمنية واضحة، لمعتبرًا أن الأثر التشريعي لهذا القانون غير إيجابي.



والتقى، وزير الإسكان بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أول اجتماع عقب تشكيل المجلسين، ضمن اللقاءات الدورية لتعزيز التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية لمناقشة مشروعات الخدمات والمطالب المقدمة من النواب عن دوائرهم الانتخابية.

طارق شكري: تعديلات قانون المصالحات على مخالفات البناء غير كافية