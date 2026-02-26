روبيو: إيران تسعى لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل إلى الولايات المتحدة

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء من أن إيران تسعى لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل يوما ما إلى الولايات المتحدة، واصفا برنامج إيران للصواريخ بأنه "تهديد غير مستدام".

وأضاف روبيو، أثناء حديثه للصحفيين في باسيتير، أن واشنطن رصدت قيام إيران بزيادة مدى الصواريخ الموجودة بالفعل في ترسانتها، مشيرا إلى أن إيران تسير على طريق قد يمكنها مستقبلا من تطوير أسلحة قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

وأوضح أن إيران تمتلك بالفعل أسلحة تهدد أجزاء واسعة من أوروبا، معربا عن دهشته من استمرار طهران في الاستثمار في صواريخ طويلة المدى رغم العقوبات الصارمة والصعوبات الاقتصادية الكبيرة. وقال: "هذا تهديد غير مستدام". وأضاف روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الدبلوماسية لم تُستبعد أبدا، وأن ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية.

ووصف اجتماع جنيف اليوم الخميس، وهو الجولة الثالثة من المفاوضات هذا العام، بأنه "فرصة أخرى للحوار".

وبحسب روبيو، ستركز المحادثات غير المباشرة، التي تتوسط فيها سلطنة عمان، بشكل رئيسي على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وسيقود الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف أن واشنطن تأمل في إحراز تقدم، لكنه شدد على أن رفض إيران مناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية لا يزال "مشكلة كبيرة".