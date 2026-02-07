أعرب السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن شعوره بعدم التقدير الكافي لمسيرته في مجال الكتابة السينمائية.

وقال خلال لقائه ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E»: «أكيد مش بزعل، لكن بحس إن أنا مش بتحسب بالشكل اللي أنا استحقه، على سبيل المثال، أنا لا يتم دعوتي لحضور مهرجانات سينمائية كثير».

وأشار إلى أن نجاحه الطاغي كشاعر غنائي قد يكون السبب وراء ذلك، لافتا إلى أن مسيرته في الكتابة للسينما بدأت منذ موسم 2003، ولا تزال مستمرة بأعمال ستعرض في موسم 2026.

وشدد على أن استمراريته في هذا المجال لأكثر من 20 عاما وتقديمه لنحو 15 فيلما، هي «شيء يُحسب» له.

على صعيد آخر، أكد أن أدوات الذكاء الاصطناعي من الصعب أن تحل محل الشاعر الغنائي في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هذه الأدوات تفتقر لـ «إحساس الفنان الحقيقي»؛ لكن في الوقت ذاته قد تؤدي إلى اختفاء المهنة مستقبلا مع استمرار التطور التقني.

ونوه بأن هناك أدوات يعمل على تزويدها بالكلمات لتتولى هي مهام التلحين والتوزيع والغناء في ثوان، معربا عن «انبهاره» بقدرة هذه التقنيات على إنتاج أغنية احترافية بناء على كلماته التي يقدمها لها.