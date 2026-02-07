علاء ميهوب ينتقد تصرف إمام عاشور: واقعة غير مسبوقة في الأهلي

انتقد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، تصرف لاعب الفريق إمام عاشور، مؤكدًا أن الواقعة التي صدرت منه لم تحدث من قبل داخل النادي، وواصفًا مبررات اللاعب بأنها غير منطقية.

وقال ميهوب، خلال تصريحاته في برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن على قناة dmc، إن العقوبة الموقعة على إمام عاشور كبيرة، لكنها جاءت نتيجة تصرف لا يتماشى مع تقاليد الأهلي، مشيرًا إلى أنه يوجه حديثه للاعب من باب النصيحة حتى يستفيد مستقبلًا.

وأوضح أن النادي الأهلي يمتلك نظامًا خاصًا وثقافة مختلفة، وأن ذكاء اللاعب يتمثل في فهم هذا النظام والتعامل معه، مضيفًا أن ما حدث لا يليق بلاعب يتواجد في هذا المستوى من المنافسة.

وشدد ميهوب على أن المبررات التي قدمها اللاعب غير مقنعة من الأساس، معتبرًا أن الواقعة لم تكن صحيحة منذ بدايتها، وأن العقوبة كان يجب ألا تقتصر على الغرامة المالية فقط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن من حق النادي الأهلي دراسة أي عرض مالي مناسب، واتخاذ قرار بيع اللاعب إذا كان ذلك في مصلحة النادي