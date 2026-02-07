تحرك عاجل لشفط تجمعات المياه بنجع العرجي وقشوع في العامرية بالإسكندرية

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، تم التحرك للتعامل مع تجمعات المياه التي ظهرت بمنطقتي «نجع العرجي وقشوع» بنطاق حي العامرية بالإسكندرية، وذلك ضمن جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتخفيف عن الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وجرى الدفع بسيارات شفط المياه التابعة للشركة للتعامل مع الموقف ورفع التجمعات، حيث تبين وجود تجمعات للمياه بنجع العرجي وأمام شارع مجدي الشيخ بمنطقة المستعمرة، وتم التعامل معها على الفور لمنع تفاقم المشكلة.

وأكدت الشركة، أن المناطق المشار إليها تُعد من المناطق الجاري مد خدمة الصرف الصحي إليها حاليًا، مشيرة إلى أن التعامل المؤقت عبر سيارات الشفط يأتي في إطار الدور المجتمعي وحرص الشركة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.